Devletten faizsiz 100 bin TL! Hem de 2 yıl geri ödeme yok!
İşverenleri yakından ilgilendiren adım KOSGEB'den geldi. İstihdam edilecek her bir personel için KOSGEB, işletmeye faizsiz kredi desteği verecek. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira, kadın istihdamında ise 110 bin lira kredi desteği verilecek. Hem de 2 yıl geri ödemesiz. Peki 100 bin lira faizsiz kredi desteğinden kimler yararlanabilir? KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…
Faizsiz kredi fırsatı! Başvuran alıyor. Son gün 31 Mart olarak belirlendi. Detaylar belli oldu. KOSGEB sıfır faizli, iki yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlıyor. Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak.
Sonraki 24 ayda (2 yıl) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.
KİMLER İŞE ALINABİLİR?
Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak. İşe alınacakta bunlara bakılacak: Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı. Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.