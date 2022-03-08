Devletten faizsiz 100 bin TL! Hem de 2 yıl geri ödeme yok!

KİMLER İŞE ALINABİLİR?

Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak. İşe alınacakta bunlara bakılacak: Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı. Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.