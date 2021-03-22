Bankalardan büyük fırsat! Günde 9 lira taksitle 8.000 TL kredi, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz!

Günde 9 lira taksit ile 8 bin lira lüzum kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce şahıs kredi araştırması yaparken bankaların kredi detaylarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık inceliyorlar. Bankalar son yarıyıllarda faiz oranlarında farklılık yaptı. İşte bu noktada ING Bank güç günler yaşayan insanlar için çok avantajlı bir kredi kampanyası yaptığını açıkladı. İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder.

22.03.2021 10:52 - Son Güncelleme: 22.03.2021 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





