TOKİ'den 31 ilde uygun fiyatlı konut müjdesi! Yüzde 10, 15, 25, 40 peşinat ve 180 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz

Her yıl yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerinin 30-31 Mart tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı bilgisine yer verildi. Konutlar, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Uygun fiyatlı daire almak isteyen vatandaşlar ise hangi illerde satış yapıldığını öğrenmek için araştırmalara koyuldu.

22.03.2021 11:15 - Son Güncelleme: 22.03.2021 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





