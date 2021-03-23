1000 TL, gıda, erzak, yakacak yardımı... Ve artık netleşti! Şimdi tam sırası tek seferlik veriliyor!

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte gıda, erzak, yakacak, elektrik ve nakit para desteği oldukça önem kazanmış durumda. Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri çok farklı kurumlar tarafından ödeniyor. Bu ödemelerin bazıları bakanlıklar üzerinden ödenirken bazı destekler ise bakanlıkların alt birimleri tarafından sağlanıyor. Vatandaşlara bu alanda destek sağlayan kurumların başında ise valilikler ile kaymakamlıklar geliyor. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor.

23.03.2021 09:43 - Son Güncelleme: 23.03.2021 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





