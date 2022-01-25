Bankalardan 32 günlük çalımı! Ayda 2 bin 582 TL vadeli mevduat kazancı dağıtılacak! Bankada parası olana büyük piyango vurdu!
Bankada parasını tutanlar için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalar tarafından yayınlanan 32 günlük mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından yoğunlukla araştırılıyor. Özellikle Kur Korumalı TL mevduat uygulaması sonrası bankaların mevduat faiz oranları beraberinde yükselmeye başladı. TL birikimi yapanlar, 32 günde en yüksek faiz getirisi sunan bankaları merak etmeye başladı. Peki, 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? İşte bankaların 2022 yılında 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!
Bankalardan 32 günlük çalımı! Ayda 2 bin 582 TL vadeli mevduat kazancı dağıtılacak! Bankada parası olana büyük piyango vurdu! 2022 Ocak ayı güncel mevduat faiz oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kur Korumalı TL mevduat uygulamasının ardından bankalar mevduat faizlerini tek tek yükseltmişti. Haberimiz içerisinden bankaların 32 günlük 150.000 TL mevduat faiz oranlarına yer verdik. İşte bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!
Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Nasıl Yapılır?
Kamu bankaları öncülüğünde yeni sisteme göre başlayan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları kapsamında, Ziraat ve Halkbank tarafından detaylar paylaşıldı.
Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden hesap açarak kur korumalı TL mevduat hesaplama işlemi için belirli yöntemler izlenmektedir.
Buna göre kur korumalı TL mevduat örnek hesaplaması: en düşük %14 asgari faiz oranından 100 bin TL için 3 aylık bir vadeli mevduat hesabı için getirisi vade sonunda %3,5 olarak belirlenmiştir. Paranın yatırıldığı tarihte dolar kuru 12 TL seviyesinde ise vade sonunda 3 bin 500 TL elde edilebilir. Vade sonunda ise toplam kazanç 103 bin 500 TL olacaktır.