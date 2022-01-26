Başvuran 1 ay içinde maaş alacak! Tutar arttı, memur zammı sonrası aylık 1.084TL oldu! Ödemelerde emekli, memur, işsiz ayrımı yok!
Tutar arttı, memur zammı sonrası aylık 1.084TL oldu! Başvuran 1 ay içinde maaş alacak! Ödemelerde emekli, memur, işsiz ayrımı yok! Emeklilere ve memurlara 2022 Ocak zammı sonrası 65 yaş aylığı gündem konusu oldu. . Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri belirlenen tutarın altında olan vatandaşlara veriliyor. İşte 2022 65 yaş aylığına dair tüm bilinmesi gerekenler!
Asgari ücret zammı ve memur, emekli maaşlarında yaşanan artış diğer ödemelere de yansıdı. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı oldu. 65 yaş aylığı alan yüzbinlerce kişinin gelirine memur zammı eklenirken, bundan yararlanmak da kolaylaştı. Maaş tutarı aylık 838 TL'den 1.084 TL'ye çıkarıldı. 2022'de asgari ücrete yapılan rekor artış 65 yaş aylığından faydalanmak için aranan gelir sınırını yükseltmiş oldu. 2021'de kişi başına düşen gelir 852,53 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu. İşte 2022'de 65 yaş aylığı hakkında tüm detaylar...
Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış 65 yaş aylığında da etkisini gösterdi. Aylıktan yararlanmak kolaylaşırken, tutar da 828 liradan bin 84 liraya çıktı.
65 yaş aylığı alan yüzbinlerce kişinin gelirine memur zammı gelirken, bu gelirden yararlanmak da kolaylaştı.
Memur maaş katsayısında yapılan artışla 65 yaş aylığının tutarı 828,21 liradan bin 84 lira 54 kuruşa çıktı.
Bu ay asgari ücretteki rekor artış da 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını yükseltti. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2021'de kişi başına düşen gelir 852,53 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.