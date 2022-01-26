Başvuran 1 ay içinde maaş alacak! Tutar arttı, memur zammı sonrası aylık 1.084TL oldu! Ödemelerde emekli, memur, işsiz ayrımı yok!

Bu ay asgari ücretteki rekor artış da 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını yükseltti. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2021'de kişi başına düşen gelir 852,53 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.