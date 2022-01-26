EYT’lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

GEÇTİĞİMİZ aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.