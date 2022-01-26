EYT'lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma yeniden gündeme geldi. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek.
26.01.2022 07:00
- Son Güncelleme: 26.01.2022 07:00
GEÇTİĞİMİZ aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.
EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.
KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor.