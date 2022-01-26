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Haberler Ekonomi EYT'lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

EYT'lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma yeniden gündeme geldi. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek.

FARUK ERDEM
26.01.2022 07:00 - Son Güncelleme: 26.01.2022 07:00
EYT’lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

GEÇTİĞİMİZ aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.

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EYT’lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.

EYT’lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor.

EYT’lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün arasında prim ödenmesi isteniyor.

EYT’lilerin gözü yeni çıkan gelişmelerde! Önce kapsam sonra emeklilik hesabı: İşte kalem kalem hesaplanmış 3 örnek

Bunları tamamlayıp yaş şartına takılanlar kapsamda sayılıyor.

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