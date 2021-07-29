Bankalarda son dakika faiz depremi! 5 banka faizi yükseltti, 32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yaptı! Parası olan yaşadı

Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Mevduat, rastgele bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonucunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların şahıslardan faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak tespit edilen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, senelik ya da belirli vakit (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonucunda faiz kazancı ile eş güdümlü size verilecektir.