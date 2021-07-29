A101 29 Temmuz aktüel kataloğu fırsatlarını görenlerin nutku tutulacak! A101'de bu hafta raflarda indirim rüzgarları derinden esecek!
A101 29 Temmuz aktüel kataloğu bugün raflarda yerini aldı. Alışverişe gidecekler ve indirimli ürün fırsatlarını yakalamak isteyenler A101 aktüel kataloğunu incelemeye koyuldu. A101 'Haftanın Aldın Aldın' kampanyasında envai çeşit indirimler sunuldu. Dikkat çeken ürünler arasında; SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi, Piranha Bluetooth Kulaklık, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi yer aldı. İşte A101 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu!
29.07.2021 09:21
- Son Güncelleme: 29.07.2021 09:21
A101 29 Temmuz aktüel kataloğunda dikkatleri üzerine çeken ürünler arasında; SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi, Piranha Bluetooth Kulaklık, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi yer aldı. İşte A101 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu!
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi
Arzum Nuvo Saç Maşası
Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi
Aprilla Saç Kesme Makinesi