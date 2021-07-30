30 Temmuz ihtiyaç, taşıt, konut kredisi son dakika faiz oranları depremi: Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası...
Temmuz ayı itibari ile güncel İhtiyaç, Taşıt ya da Konut Kredisi faiz oranlarında farklılığa gidildi. İşte 30 Temmuz 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları... Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hiç araştırma yapmadan şubeye direkt gitmek zaman kaybı olacaktır. Bu yüzden başvuru yapmak istenilen bankanın kredi ürününü mutlaka internet üzerinden incelenmesi gerekir. Şubeye gittiğinizde tüm aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu belirterek size en uygun krediyi bulabilirsiniz.
Kredi faiz oranları Temmuz ayında tekrar değişti. Geçtiğimiz aya nazaran artan faiz oranları ardından vatandaşları en ideal faiz seviyesi ile ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi veren bankaları araştırıyor. Bizde sizler amacıyla Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranlarını listeledik. İşte her bireyin merak ettiği 30 Temmuz banla kredi faiz oranları... İhtiyaç, taşıt, konut kredisi çekmek için şubeye giderken nüfus cüzdanınızın veya ehliyetinizin yanında olması yeterlidir. Ancak şube ile görüşüp kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizden ek evrak isteyecektir.
28 Temmuz 2021 Kredi Faiz Oranları!
Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank tarafından sunulan İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi güncel faiz oranları;
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
- Tüketici kredisi: 1.51
- Taşıt kredisi: 1.61
- Konut kredisi: 1.37