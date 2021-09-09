Başkan Erdoğan'ın TOOG'u kullanması yetti! 1-2 yıl içerisinde işin rengi değişecek!
Türkiye'nin elektrikli otomobille ilk kez 2011 yılında tanıştığını aktaran Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram "Ne zaman ki TOGG'un lansmanı yapıldı, fabrika temeli atıldı, Cumhurbaşkanımız çıktı TOGG kullandı o zaman ülkenin tüm ücra köşelerine kadar bu kavram konuşulmaya başlandı" dedi. Bayram, "İnşallah yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bunun ayak seslerini duymaya başlayacağız ve gerçekten de o zaman işin rengi biraz daha değişecek diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdığını belirterek, "Ne zaman ki TOGG'un lansmanı yapıldı, fabrika temeli atıldı, Cumhurbaşkanımız çıktı TOGG kullandı, bu konuları dile getirdi, elektrikli otomobil kavramından bahsetmeye başladık, o zaman ülkenin tüm ücra köşelerine kadar bu kavram konuşulmaya başlandı. İnanılmaz bir olumlu tepki aldık." dedi.
Söz konusu etkinliğin 11-12 Eylül tarihlerinde herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak, İstanbul Tuzla'daki AutoDrom pist alanında gerçekleştirileceğini aktaran Bayram, 2019 yılında yapılan ilk etkinliğe kıyasla daha geniş bir program hazırladıklarını dile getirdi.
2019 yılında düzenlenen etkinlikte 5 markanın yer aldığını ancak şu an gelinen noktada 12 markanın yaklaşık 16 modeliyle bu yılki etkinliğe katılım sağlayacağını belirten Bayram, "Bunun yanında Türkiye'de distribütörü olmayıp da yine de ülkemizde giriş yapan, Tesla gibi diğer elektrikli markalar da etkinliğimizde yer alacak." diye konuştu.
Tamamen elektrikli ve hibrit otomobillere olan farkındalığı artırmaya odaklı bir etkinlik organize ettiklerini vurgulayan Bayram, "Burada aslında mottomuz şuydu; 'Duymak yetmez. Denemek lazım.' Çünkü ben en azından 10 yıldır bu araçları anlatıyorum ama bu araçları deneyimlemedikten sonra, kullanmadıktan sonra çok da bir anlam ifade etmiyor karşı taraf için." diye konuştu.
Bu yılki etkinliğe yaklaşık 3 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini bildiren Bayram, katılımcıların tüm araçları bizzat deneyebileceklerini ve test edebileceklerini ifade etti.