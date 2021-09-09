Başkan Erdoğan’ın TOOG’u kullanması yetti! 1-2 yıl içerisinde işin rengi değişecek!

Söz konusu etkinliğin 11-12 Eylül tarihlerinde herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak, İstanbul Tuzla'daki AutoDrom pist alanında gerçekleştirileceğini aktaran Bayram, 2019 yılında yapılan ilk etkinliğe kıyasla daha geniş bir program hazırladıklarını dile getirdi.

2019 yılında düzenlenen etkinlikte 5 markanın yer aldığını ancak şu an gelinen noktada 12 markanın yaklaşık 16 modeliyle bu yılki etkinliğe katılım sağlayacağını belirten Bayram, "Bunun yanında Türkiye'de distribütörü olmayıp da yine de ülkemizde giriş yapan, Tesla gibi diğer elektrikli markalar da etkinliğimizde yer alacak." diye konuştu.