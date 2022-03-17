Bankalarda kıyasıya mevduat hesabı yarışı yapılıyor! 32 günlük faizde aylık kazanç dudak uçuklattı! TL’sini katlamak isteyen akın etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrasında, Aralık ayından itibaren uygulanan kur korumalı TL mevduat sistemi ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Vatandaşların son aylarda vadeli mevduat hesaplarına olan ilgisinin artmasının ardından gelen yeni oranlar ise dikkat çekiyor.