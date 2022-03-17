Bankalarda kıyasıya mevduat hesabı yarışı yapılıyor! 32 günlük faizde aylık kazanç dudak uçuklattı! TL’sini katlamak isteyen akın etti
2021'nin son ayından itibaren uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat hesaplarında biriken miktar resmen dudak uçuklattı. Yüzde 56'sının dövizden dönüşmek üzere 557 milyar TL biriktiğinin açıklanmasının ardından, Türk Lirası birikimi olanlar günlük vadeli mevduat hesaplarında ne kadar faiz kazancı elde edebileceklerini araştırmaya başladılar. Bankalar ise 14 – 18 Mart haftasında 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında görülen yüksek oranları ile dikkat çekti. Peki 32 günlük en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte vatandaşların merak ettiği o sorunun yanıtı.
17.03.2022 09:49 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:49
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrasında, Aralık ayından itibaren uygulanan kur korumalı TL mevduat sistemi ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Vatandaşların son aylarda vadeli mevduat hesaplarına olan ilgisinin artmasının ardından gelen yeni oranlar ise dikkat çekiyor.
👉En Yüksek Hoş Geldin Faizi Hangi Bankada?
32 günlük vadeli mevduat hesaplarının hoş geldin faiz oranları sayesinde Türk Lirası birikimini katlamak isteyenlere avantaj sağlanıyor.