1915 Çanakkale Köprüsü bölgenin değerini katladı! Satılık arsalar tükendi tarlalar kapış kapış gidiyor
Son dakika haberleri | Türkiye nefesini tuttu yarın açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bekliyor. Dev projenin ardından Çanakkale'nin taşı toprağı adeta altın oldu. Birçok bölgede satılık bir metrekare bile arsa kalmazken, yatırımcılar tarlaları kapışmaya başladı. Organize Sanayi Bölgeleri de yüzde 100 oranında doldu.
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor. Yapım aşamasında bölgede arazi satışlarına rekor kırdıran köprü, inşaatın başladığı 2017'den bu yana adeta şehri ihya etti. Arazi ve arsa fiyatlarının yüzde 500-600 arttığı şehirde birçok bölgede satılık bir metrekare arsa bile kalmadı. İmar izni olmamasına rağmen yatırımcılar tarlaları bile kapış kapış almaya devam ediyor.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BEREKETİ; DOLULUK ORANI YÜZDE 100
Özellikle yazlık bölgeler katlanan fiyatlara rağmen büyük talep görüyor. Köprüyle birlikte İstanbul ve Avrupa ile bağlantı süresi iki saate düşen Çanakkale, sanayi yatırımcılarının da akınına uğradı. Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluk yüzde 100'e ulaştı.
"ORASI DA DOLDU"
Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy, "OSB'de 67 parselimiz doldu. Merkez OSB'de yeni genişleme alanı yaptık, orası da doldu. Kağıt sektöründe bir yatırımcı 250 bin metrekare yer istedi" dedi.
YABANCILAR DA GELİYOR
Köprünün açılmasıyla Yunanistanİpsala'ya 1.5 saatte, İstanbul Havalimanı'na 2.5 saatte gidilebileceğini anlatan Ersoy, "Çanakkale ulaşılabilir bir yer oldu" diye konuştu. Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise "Yerli ve yabancı yatırımcı Çanakkale'de yatırım yapmayı gündemine aldı" dedi.