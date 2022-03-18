Anında maaşa ek olarak 5.000 TL nakit desteği hesaplara yatıyor! Maaş tutar aralığınıza göre belirleniyor! Az önce netleşti!
Emekliye destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kamu bankalarından gelen yeni kredi takviyeleri ile emeklinin çoğalan nakit gereksinimlerine çözüm üretilecek. 2022 senesinde emeklinin aldığı maaş artışı ve başka ek haklar ile elde etmiş bulunduğu kazanımların, yapılacak yeni düzenlemeler ile de pekiştirilmesi hedefleniyor. Emeklilik sisteminde bir yandan 3600 ek gösterge, başka yandan EYT meselelerine dair yürütülen çalışmalara ek olarak bankalardan da emekli takviyeleri gelmeye devam ediyor. Bütün SGK emeklilerinin yararlanabileceği 5 bin lira nakit kredi desteği amacıyla Halkbank'a müracaat yapılması gerekiyor. İşte emekliye kredi veren o banka
18.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:20
Kamu bankalarından emeklilere yönelik 2022 yılında da destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Son maaş zammı sonrasında devam eden nakit ihtiyaçları için emeklilerin yararlanabildiği krediler cazip oranları ile dikkat çekiyor. Halkbank'tan maaşını alan emeklilerin yararlanabildiği krediye ek olarak, geri ödeme şartı olmadan 750 TL nakit ikramiye de verilecek.
👉Emekliye Kredi Desteği Duyuruldu!
Halkbank'tan emekliye kredi desteğinin duyurulmasının ardından birçok emekli aradığı nakit desteğini buldu. Maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği kredi kapsamında, 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için emeklilerin %1,58 faiz oranları ile kredi kullanması sağlanacak.