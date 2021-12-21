Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti! Yüksek faizler çakıldı!

Başvurularını şubeler üzerinden yapacak vatandaşlar ise şube hoş geldin faiz oranı olan %16'dan yararlanabilecekler.

32 günlük en yüksek faiz oranlarına sahip bankalardan biri olan Anadolu Bank, 1.000 TL alt limit ile hesap açma olanağı da sağlamaktadır.