Bankalara ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar son dakika dikkat! Sicil affı ve borç yapılandırma için kanun teklifi var mı?

2021 YILINDA KREDİ SİCİL AFFI ÇIKAR MI, KARA LİSTE SİLİNİR Mİ?

Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu kapsamında 360 milyar lirası yakın izlemede, 150 milyar lirası ise tahsili gecikmiş olmak üzere toplamda 510 milyar liralık sorunlu kredi bulunduğu duyurulmuştu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından 2020 yılının Eylül ayı raporu verilerine göre 33 milyon 643 bin kişinin 836,8 milyar liralık kredi borcu bulunuyor.