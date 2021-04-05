Bankalara ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar son dakika dikkat! Sicil affı ve borç yapılandırma için kanun teklifi var mı?
Sicil affı ve borç yapılandırma için kanun teklifi var mı? Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Borçlarının Yine Yapılandırılması Hakkında Yasa Önerisi meclise sunuldu. Sunulan yasa öneriyi kapsamında bankalara lüzum kredisi, araç kredisi ve ev kredisi, kredi kartı borcu olanlara ve kredi sicil bağışlamayı bekleyen bireylere yeni umut ışığı yakıldı. Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan esnafların, yeniden kredi kullanabilir, bankalarla çalışabilir duruma gelmesi için sicil affı yasası bulunmaktadır.
Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi meclise sunuldu. Sunulan kanun teklifi kapsamında bankalara ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi, kredi kartı borcu olanlara ve kredi sicil affı bekleyen kişilere yeni umut ışığı yakıldı. Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan kişilere gelecek sicil affı vatandaşları rahatlatacak. Bankalar Birliğinin kara listesinde bulunanlar yükümlülüklerini yerine getirse olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.
KANUN TEKLİFI KABUL EDİLİRKEN KREDİ BORÇLARI 60 AY FAİZSİZ OLARAK ERTELENECEK!
Düzenlenen kanun teklifinde vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları hakkında faiz ve ekstra gecikmeden kaynaklanan ekstra maliyetlerden arındırılarak ana para borcu peşin ya da 5 seneye kadar vadeli olacak şekilde yapılandırma kapsamına alınacak.
2021 YILINDA KREDİ SİCİL AFFI ÇIKAR MI, KARA LİSTE SİLİNİR Mİ?
Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu kapsamında 360 milyar lirası yakın izlemede, 150 milyar lirası ise tahsili gecikmiş olmak üzere toplamda 510 milyar liralık sorunlu kredi bulunduğu duyurulmuştu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından 2020 yılının Eylül ayı raporu verilerine göre 33 milyon 643 bin kişinin 836,8 milyar liralık kredi borcu bulunuyor.
Ortalama kredi kartı borcu ise 4 bin 949 lira olarak duyurulmuştu. Bu nedenle çıkarılacak olan bir kredi ve kredi kartı borç yapılandırması ile sicil affı milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Kanun teklifi meclis gündemine gelirken mecliste yapılacak olan görüşmelerde çoğunluk oyunu alması durumunda yasalaşarak yürürlüğe girecek.