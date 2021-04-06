Belediyeler ve vakıflar... TC kimlik no ile nüfus cüzdanı olan herkese maddi yardım! İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi başvuru şartları nedir?

Bu yardım kimlere verilecek: İşte cevabı "3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler "

Bu yardıma başvuru yapmak için il ve ilçede bulunan SYDV'ye kimlik kartınızla başvuru yapabilirsiniz.