RAMAZAN İMSAKİYE
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Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber geldi! Artık borçlarınız sorun değil!

Değişik bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları bölen vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriliyor. Bu kredi imkânı ile kişiler borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Dileyen alıcılar ödemelerini 3 ay sonra kapatmaya başlarlar. Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi verilmektedir. Ayrıca kişinin kredi notuna göre 60 aya kadar da vade uygulanmaktadır.

25.04.2021 11:52 - Son Güncelleme: 25.04.2021 11:52
Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber geldi! Artık borçlarınız sorun değil!

Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi veriliyor. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından vatandaşların borçları da yükseldi. Bu dönemde harcalamaları dolayısıyla kredi kartı borçları artan müşteriler dağınık borçları ödemekte zorluk çekebiliyorlar.

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Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber geldi! Artık borçlarınız sorun değil!

Salgın dönemi ile birlikte ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladık. İşyerini açamayan binlerce esnaf, iş yeri kapalı olduğu için çalışmayan işçiler, aynı zamanda dönemin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte yaşanan sıkıntılar, karşısında maddi ihtiyaçlarını kredi kartları ve krediler ile kapatmaya çalıştılar.

Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber geldi! Artık borçlarınız sorun değil!

Bunun neticesinde sadece tek bankaya değil bazen birden fazla banka, kredi hem de kredi kartı borçları birikmiş oldu. Ayrıca yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile gelirinin büyük bir kısmını borç ödemek için kullanıp sıkıntılar yaşamaya devam ediyorlar.

Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber geldi! Artık borçlarınız sorun değil!

Bankalar bu süreci de müşterilerinin yanında olmak ihtiyaçlarını bir nebze de olsun karşılayabilmek için ödenmeyen kredi ve kredi kartlarında borç kapama ve borç transferi kampanyası oluşturdular.

Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber geldi! Artık borçlarınız sorun değil!

Bu kampanyayla birden fazla bankaya olan borcunuzu tek bir banka altında toplayıp, size uygun belirtilen vade süresince ödeyebiliyorsunuz.