Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...

Emekli promosyonları için bankalar birbirleriyle kıyasıya yarışa girdi ve vatandaşlar için en iyi kampanyaları sunuyor. Emekl milyonlarca vatandaş promosyonunu almak istediği bankayı seçmeden önce hepsinin fırsatlarını karşılaştırmak ve en uygun olanını seçmek istiyor. Halkbank, TEB, Ziraat Garanti ve daha pek çok banka emekli promosyonu için verecekleri rakamı açıklayınca heyecan daha da arttı. İşte detaylar…