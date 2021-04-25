Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...
Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren müjde geldi, emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı. Vatandaşlar en yüksek ödeme yapan bankaları merak ederek araştırmalar yapmaya başladı. Emekli promosyonları için birbirleriyle kıyasıya rekabete giren bankalar birbirinden cazip kampanyalarını vatandaşlarına duyuruyor. Peki Halkbank, TEB, Ziraat Garanti ve diğer bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Şartlar neler? İşte merak edilen tüm bilgiler…
Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren müjde geldi, emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı. Vatandaşlar en yüksek ödeme yapan bankaları merak ederek araştırmalar yapmaya başladı. Emekli promosyonları için birbirleriyle kıyasıya rekabete giren bankalar birbirinden cazip kampanyalarını vatandaşlarına duyuruyor. Peki Halkbank, TEB, Ziraat Garanti ve diğer bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Şartlar neler? İşte merak edilen tüm bilgiler…
Emekli promosyonları için bankalar birbirleriyle kıyasıya yarışa girdi ve vatandaşlar için en iyi kampanyaları sunuyor. Emekl milyonlarca vatandaş promosyonunu almak istediği bankayı seçmeden önce hepsinin fırsatlarını karşılaştırmak ve en uygun olanını seçmek istiyor. Halkbank, TEB, Ziraat Garanti ve daha pek çok banka emekli promosyonu için verecekleri rakamı açıklayınca heyecan daha da arttı. İşte detaylar…
E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.
Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;
* Öncelikle bu adrese giriş yapın.
* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.