RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...

Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren müjde geldi, emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı. Vatandaşlar en yüksek ödeme yapan bankaları merak ederek araştırmalar yapmaya başladı. Emekli promosyonları için birbirleriyle kıyasıya rekabete giren bankalar birbirinden cazip kampanyalarını vatandaşlarına duyuruyor. Peki Halkbank, TEB, Ziraat Garanti ve diğer bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Şartlar neler? İşte merak edilen tüm bilgiler…

25.04.2021 11:37 - Son Güncelleme: 25.04.2021 11:37
Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...

Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren müjde geldi, emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı. Vatandaşlar en yüksek ödeme yapan bankaları merak ederek araştırmalar yapmaya başladı. Emekli promosyonları için birbirleriyle kıyasıya rekabete giren bankalar birbirinden cazip kampanyalarını vatandaşlarına duyuruyor. Peki Halkbank, TEB, Ziraat Garanti ve diğer bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Şartlar neler? İşte merak edilen tüm bilgiler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...

Emekli promosyonları için bankalar birbirleriyle kıyasıya yarışa girdi ve vatandaşlar için en iyi kampanyaları sunuyor. Emekl milyonlarca vatandaş promosyonunu almak istediği bankayı seçmeden önce hepsinin fırsatlarını karşılaştırmak ve en uygun olanını seçmek istiyor. Halkbank, TEB, Ziraat Garanti ve daha pek çok banka emekli promosyonu için verecekleri rakamı açıklayınca heyecan daha da arttı. İşte detaylar…

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

* Öncelikle bu adrese giriş yapın.

* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! En yüksek ödeme yapan bankalar! Halkbank, TEB, Ziraat Garanti...

* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.