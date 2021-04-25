Kredi kartı ve kredi borcu olanlara müjde! Tek bir SMS ile 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…

Kredi ve kredi kartı borcu olanların rahat bir nefes almasını sağlayacak gelişmeler yaşanıyor. Bankalar borç kapatma kredisi ile kolay ödeme imkanı sunuyor. Pandemi sürecinden dolayı ekonomik olarak zorluk çeken ve borçlarını kapatamayan milyonlarca vatandaş 50 bin TL kredi kampanyası ile ödemelerini yapabilecek. Denizbank, İş Bankası, Finansbank ve daha pek çok bankanın kredi ayrıntılarını sizler için haberimizde derledik.