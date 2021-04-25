Kredi kartı ve kredi borcu olanlara müjde! Tek bir SMS ile 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…
Gündemde yoğun ilgi gören, kredi kartı ve kredi borcu olanlara müjdeli haber geldi. Bankalar sadece tek bir SMS ile 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Özellikle koronavirüsten dolayı kredi çekmek zorunda kalan ve ödeyemeyen, aynı şekilde kredi kartından çok fazla harcama yapan ve ödeyemeyen vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Borç kapatma kredi sayesinde kolayca ödeme yapabilecekler. Denizbank, İş Bankası, Finansbank ve diğer bankaların borç kapatma kredisi şartları neler? İşte detaylar…
Gündemde yoğun ilgi gören, kredi kartı ve kredi borcu olanlara müjdeli haber geldi. Bankalar sadece tek bir SMS ile 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Özellikle koronavirüsten dolayı kredi çekmek zorunda kalan ve ödeyemeyen, aynı şekilde kredi kartından çok fazla harcama yapan ve ödeyemeyen vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Borç kapatma kredi sayesinde kolayca ödeme yapabilecekler. Denizbank, İş Bankası, Finansbank ve diğer bankaların borç kapatma kredisi şartları neler? İşte detaylar…
Kredi ve kredi kartı borcu olanların rahat bir nefes almasını sağlayacak gelişmeler yaşanıyor. Bankalar borç kapatma kredisi ile kolay ödeme imkanı sunuyor. Pandemi sürecinden dolayı ekonomik olarak zorluk çeken ve borçlarını kapatamayan milyonlarca vatandaş 50 bin TL kredi kampanyası ile ödemelerini yapabilecek. Denizbank, İş Bankası, Finansbank ve daha pek çok bankanın kredi ayrıntılarını sizler için haberimizde derledik.
Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank kredi kartı borçlarını yapılandırabilir. Bu bankaların dışında Akbank'ta müşterilerine 1 sene vadeli 20.00 TL limitli kredi kartı borçları adına yapılandırma kredisi veriyor.
Borç Kapatma veya Transfer Kredisi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?
Borç kapatma kredisi almak isteyenler yukarıda belirtilen bankalara giderek başvuru yapabilirler. Bu bankaların genel olarak aradığı şartlar borçlarla ilgili yasal takibin olmamasıdır. Banka borçlarınız yüzünden herhangi bir yasal sürecin başlatılmamış olması gerekmektedir.