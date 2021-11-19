Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 19 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları yapılan indirim sonrası araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları daire almak isteyen vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı. Geçen ay konut kredisi faizini 1,29'a indiren kamu bankaları bugün yaptığı 1,20'ye düşürdü. Yaşanan bu gelişmenin hemen arkasından gözler bankalardaki kredi faiz oranlarındaki son duruma çevrildi.