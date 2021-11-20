EYT'liye yeni formüller! Kapsam, yaş ve maaş... EYT'de son durum belli oldu! EYT son dakika bugün haberleri geldi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla detaylı formüller üstünde duruluyor. Son olarak kapsam, yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği ve maaş hesabı olmak üzere 3 formül üstünde duruluyor. EYT'liler amacıyla formüllerden biri Almanya'da daha evvel yapılan formüle göre sigortalıya bir öneri sunuluyor. Emeklilik amacıyla kaç sene kalmışsa her sene amacıyla belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti seviyesi senelik yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 sene kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik meydana çıkıyor. Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika haberleri: AK Parti'den EYT'ye son nokta koyuldu! EYT çıktı mı, şartları ne oldu?
Tek tek açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha evvel kapıları sert bir şekilde kapadığı EYT'liler amacıyla komisyon kurulması talimatını verdi. 2022 senesi sonucunda bitmesi beklenilen çalışmalarda detaylı formüller üstünde duruluyor. Son olarak yeni formüller öne sürüldü. Yeni seneye az bir vakit kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile alakalı neler yaşanacağı gündemdeki konumunu sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin yaşama geçirileceği büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu tarafta detaylı formüller emekliliği bekleyenler doğrultusundan merak ediliyor.
9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT'liler primlerini doldurduğu durumda sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. 2021 senesinin sonuna yaklaşılırken EYT sorunu tekrardan masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı vermesinin ardından, detaylı formüller sunuldu.
Mevcut planlama göre 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olanları ilgilendiriyor. Bu formülde ise 99 evvelki emeklilik şartları öneme alınıyor. Yani kadınlarda 20 senelik (7200 gün) erkeklerde ise 25 senelik (9 bin gün) sigortalılık zamanını tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması hali meydana çıkıyor.
2021 senesinden 25 sene geriye gittiğimizde 1996 senesi ve evvel sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 sene gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Bayanlarda ise geriye doğru 20 sene gidilecek. Bugün amacıyla 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş kadınlar amacıyla bu vakit dolmuş durumda.