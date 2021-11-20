EYT’liye yeni formüller! Kapsam, yaş ve maaş... EYT’de son durum belli oldu! EYT son dakika bugün haberleri geldi

Tek tek açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha evvel kapıları sert bir şekilde kapadığı EYT'liler amacıyla komisyon kurulması talimatını verdi. 2022 senesi sonucunda bitmesi beklenilen çalışmalarda detaylı formüller üstünde duruluyor. Son olarak yeni formüller öne sürüldü. Yeni seneye az bir vakit kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile alakalı neler yaşanacağı gündemdeki konumunu sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin yaşama geçirileceği büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu tarafta detaylı formüller emekliliği bekleyenler doğrultusundan merak ediliyor.