Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aylık taksitler! Son dakika faiz indirimi: 100.000-200.000 ve 300.000 TL konut kredisi hesaplama!

Son dakika faiz indirimi haberi: 100.000-200.000 ve 300.000 TL konut kredisi çekmek için yeni oranlar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılmış olan faiz indirimleri güne damgasını vurdu. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.