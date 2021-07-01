Bankalar tek tek güncelledi! 1 Temmuz kredi faiz oranları değişti! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?

QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında yaşanan değişikliğin ardından gözler güncel kredi oranlarına çevrildi. Koronavirüs sebebiyle bankalar müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda faiz oranlarını düzenledi. 1 Temmuz itibariyle belirlenen yeni oranlara göre; konut, araç veya ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplamaları da değişiklik gösterdi. Peki kredi faiz oranları ne kadar?