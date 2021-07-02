Son dakika: 7.000 liranız çalınmış olabilir! Otomobil sahipleri için çok hayati bir haber! Buna hemen bakın!

EGZOZ SİSTEMİNDE, FİYATI 7 BİN LİRA

Otomobillerde egzoz sisteminin bir parçası olan ve fiyatı bin lira ile 7 bin lira arasında değişen 'katalitik konvertör'ler hırsızların iştahını kabartıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir tamirciye yapılan baskında araçlardan sökülmüş 750 bin dolarlık çalıntı katalitik konvertör ele geçirilirken, İngiltere basınında da konvertör hırsızlığının son iki yılda iki katına çıktığına dair haberler dikkat çekiyor. Türkiye'de de bu parçaların hırsızlık oranlarında son yıllarda büyük bir artış söz konusu.