Vav TV İzle

BİM'de bu cuma indirimlerini ıska geçmeyin! BİM 2 Temmuz aktüel kataloğunda nur topu gibi ucuzluk furyası geliyor!

BİM 2 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünler yarın sabah saatleriyle birlikte raflarda yerini alacak. Envai çeşir üründe yapılan indirimler şimdiden merak edilerek araştırılmaya başlandı. BİM'de bu cuma; Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, Keysmart Çelik Çay Makinesi, Dekoratif Duvar Rafı, Beyaz Cam Ankastre Set, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Tefal Buharlı Ütü, Relax Çelik Termos, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Rookie Işıklı Scooter, Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı, Corby CX014 Drone, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM 2 Temmuz aktüel ürünlerin listesi!

01.07.2021 16:16 - Son Güncelleme: 01.07.2021 16:16
BİM'de bu cuma indirimlerini ıska geçmeyin! BİM 2 Temmuz aktüel kataloğunda nur topu gibi ucuzluk furyası geliyor!

BİM'de bu cuma; Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, Keysmart Çelik Çay Makinesi, Dekoratif Duvar Rafı, Beyaz Cam Ankastre Set, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Tefal Buharlı Ütü, Relax Çelik Termos, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Rookie Işıklı Scooter, Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı, Corby CX014 Drone, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM 2 Temmuz aktüel ürünlerin listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM'de bu cuma indirimlerini ıska geçmeyin! BİM 2 Temmuz aktüel kataloğunda nur topu gibi ucuzluk furyası geliyor!

Beyaz Cam Ankastre Set 1.799 TL

Relax Çelik Termos 79,90 TL

Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 129 TL

BİM'de bu cuma indirimlerini ıska geçmeyin! BİM 2 Temmuz aktüel kataloğunda nur topu gibi ucuzluk furyası geliyor!

Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL

Fakir El Blenderi 129 TL

Keysmart Çelik Çay Makinesi 299 TL

BİM'de bu cuma indirimlerini ıska geçmeyin! BİM 2 Temmuz aktüel kataloğunda nur topu gibi ucuzluk furyası geliyor!

Paşabahçe Renkli Kahve Bardağı 4'lü 29,90 TL

Şık Servis Tabağı 12,90 TL

Yağ Süzgeci 4,50 TL

BİM'de bu cuma indirimlerini ıska geçmeyin! BİM 2 Temmuz aktüel kataloğunda nur topu gibi ucuzluk furyası geliyor!

Kare Desenli Saklama Kabı 10,50 TL

Cam Su Şişesi 1 Litre 7,90 TL

Cam Kahve Saklama Seti 29,90 TL