BİM'de bu cuma indirimlerini ıska geçmeyin! BİM 2 Temmuz aktüel kataloğunda nur topu gibi ucuzluk furyası geliyor!

BİM'de bu cuma; Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, Keysmart Çelik Çay Makinesi, Dekoratif Duvar Rafı, Beyaz Cam Ankastre Set, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Tefal Buharlı Ütü, Relax Çelik Termos, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Rookie Işıklı Scooter, Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı, Corby CX014 Drone, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM 2 Temmuz aktüel ürünlerin listesi!