Vav TV İzle

Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor! Milyonlara güzel haber geliyor

Son dakika haberleri... 2017 senesinin Mart ayı ile beraber emekliler için ehemmiyetli bir ek kazanç ihtimali sağlandı. Kamu bankalarıyla beraber özel bankalardan ücretini alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir kontrat imza atarak emeklilere 3 senede bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 senesinin Mart ayında aldılar. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

13.06.2021 09:57 - Son Güncelleme: 13.06.2021 09:57
Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor! Milyonlara güzel haber geliyor

Son dakika haberleri... Emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. 2 bin TL'ye kadar ödeyen banka bile var. İşte bankaların tek tek açıkladığı o promosyon ücretleri… İşte emekliler için son dakika haberinin detayları… Tüm bankalar için geçerli olan ortak koşul, emekliler maaşlarını hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 yıllık sözleşme imzalarlar. Bankalar emeklilerin 3 yıllık maaş alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Ödemeler 3 yıl için peşin olarak yapılır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor! Milyonlara güzel haber geliyor

YENİYE MAAŞLA BİRLİKTE

O tarihten bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor.


Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor! Milyonlara güzel haber geliyor

Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.

Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor! Milyonlara güzel haber geliyor

Yeni emekli olan sigortalılar ise ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını da alıyorlar. Bu süre içinde promosyon miktarları da artmış oldu.

Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor! Milyonlara güzel haber geliyor

PROMOSYONLAR DEĞİŞTİ, 2 BİN TL'YE ÇIKAN BİLE VAR

Promosyonun tek şartı 3 yıl maaş söz olurken bankalar kampanyalarla yarışa girdi. Düzenlenen kampanyalarla promosyon miktarı 2 bin lirayı bile bulurken yarış emeklilere yeni fırsatlar doğurdu.