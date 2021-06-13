Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor! Milyonlara güzel haber geliyor
Son dakika haberleri... 2017 senesinin Mart ayı ile beraber emekliler için ehemmiyetli bir ek kazanç ihtimali sağlandı. Kamu bankalarıyla beraber özel bankalardan ücretini alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir kontrat imza atarak emeklilere 3 senede bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 senesinin Mart ayında aldılar. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.
Son dakika haberleri... Emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. 2 bin TL'ye kadar ödeyen banka bile var. İşte bankaların tek tek açıkladığı o promosyon ücretleri… İşte emekliler için son dakika haberinin detayları… Tüm bankalar için geçerli olan ortak koşul, emekliler maaşlarını hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 yıllık sözleşme imzalarlar. Bankalar emeklilerin 3 yıllık maaş alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Ödemeler 3 yıl için peşin olarak yapılır.