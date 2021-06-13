Devletten 30 bin TL konut hibe desteği! Bunu yaparak geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz! İşte başvuru şartları…

Gündemde yüzbinlerce vatandaş tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında devletten 30 bin TL konut hibe desteği yer alıyor. Devlet destekleri pandemic döneminde artarak yapılmaya devam ediyor ve pek çok kişi bu sayede Rahat nefes alıyor. Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve bu hayalini gerçekleştirmek isteyenler için belli şartları karşılıyorsanız geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz. Kötü evde oturdukları için onarım yapmak isteyenler, prefabrik ev yaptırmak ve betonarme konut inşa etmek isteyenlere devletten farklı miktarlarda destek veriliyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar…