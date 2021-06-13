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Devletten 30 bin TL konut hibe desteği! Bunu yaparak geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz! İşte başvuru şartları…

Gündemde yüzbinlerce vatandaş tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında devletten 30 bin TL konut hibe desteği yer alıyor. Devlet destekleri pandemic döneminde artarak yapılmaya devam ediyor ve pek çok kişi bu sayede Rahat nefes alıyor. Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve bu hayalini gerçekleştirmek isteyenler için belli şartları karşılıyorsanız geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz. Kötü evde oturdukları için onarım yapmak isteyenler, prefabrik ev yaptırmak ve betonarme konut inşa etmek isteyenlere devletten farklı miktarlarda destek veriliyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

13.06.2021 09:44 - Son Güncelleme: 13.06.2021 09:44
Devletten 30 bin TL konut hibe desteği! Bunu yaparak geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz! İşte başvuru şartları…

Gündemde yüzbinlerce vatandaş tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında devletten 30 bin TL konut hibe desteği yer alıyor. Devlet destekleri pandemic döneminde artarak yapılmaya devam ediyor ve pek çok kişi bu sayede Rahat nefes alıyor. Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve bu hayalini gerçekleştirmek isteyenler için belli şartları karşılıyorsanız geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz. Kötü evde oturdukları için onarım yapmak isteyenler, prefabrik ev yaptırmak ve betonarme konut inşa etmek isteyenlere devletten farklı miktarlarda destek veriliyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

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Devletten 30 bin TL konut hibe desteği! Bunu yaparak geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz! İşte başvuru şartları…

Devletten 30 bin TL konut hibe desteği gündemde yoğun ilgi görüyor. Sağlıksız evlerde oturanlar, prefabrik ev hayali olan kişilere devletten geri ödemesiz konut destekleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriyor, bunun için belli başlı şartlara sahip olunması gerekiyor. Peki konut desteği için hangi şartlar gerekiyor, başvurular nereden yapılıyor? İşte ayrıntılar…

Devletten 30 bin TL konut hibe desteği! Bunu yaparak geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz! İşte başvuru şartları…

KATKI PAYI NE ZAMAN ALINIR?

Katılımcı: Konut satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.

Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.

Devletten 30 bin TL konut hibe desteği! Bunu yaparak geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz! İşte başvuru şartları…

Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.

Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.

Devletten 30 bin TL konut hibe desteği! Bunu yaparak geri ödemesiz devlet yardımı alabilirsiniz! İşte başvuru şartları…

KONUT DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler.

Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.