Vav TV İzle

Altın ve dolarda kritik eşik! Fırlama sonrası tepetaklak oldu! Elinde altın ve doları olanlar aman dikkat: Bunu yapmalısınız yoksa...

Altın ve dolar fiyatlarında yaşanan gelişmeler ve değişimler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Son haftalarda altın fiyatlarının rekora koşması yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Bu zirve hareketinin ardından altın fiyatları yeniden düşüşe geçmeye başladı. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstererek aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Bugün doların fiyatı 8.39 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yeniden yükselecek mi', 'Dolar ne kadar oldu' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte piyasada son durum!

13.06.2021 09:56 - Son Güncelleme: 13.06.2021 09:56
Altın ve dolarda kritik eşik! Fırlama sonrası tepetaklak oldu! Elinde altın ve doları olanlar aman dikkat: Bunu yapmalısınız yoksa...

Son haftalarda altın fiyatlarının rekora koşması yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Bu zirve hareketinin ardından altın fiyatları yeniden düşüşe geçmeye başladı. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstererek aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Bugün doların fiyatı 8.39 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yeniden yükselecek mi', 'Dolar ne kadar oldu' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte piyasada son durum!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın ve dolarda kritik eşik! Fırlama sonrası tepetaklak oldu! Elinde altın ve doları olanlar aman dikkat: Bunu yapmalısınız yoksa...

13 Haziran Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. 525 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları 506 TL seviyelerine kadar gerilerken fiyatlarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler Pazartesi gününe çevrildi.

Altın ve dolarda kritik eşik! Fırlama sonrası tepetaklak oldu! Elinde altın ve doları olanlar aman dikkat: Bunu yapmalısınız yoksa...

Öte yandan bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü.

Altın ve dolarda kritik eşik! Fırlama sonrası tepetaklak oldu! Elinde altın ve doları olanlar aman dikkat: Bunu yapmalısınız yoksa...

ALTIN VE DOLAR GERİLEDİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi.

Altın ve dolarda kritik eşik! Fırlama sonrası tepetaklak oldu! Elinde altın ve doları olanlar aman dikkat: Bunu yapmalısınız yoksa...

Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu.