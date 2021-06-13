Altın ve dolarda kritik eşik! Fırlama sonrası tepetaklak oldu! Elinde altın ve doları olanlar aman dikkat: Bunu yapmalısınız yoksa...

Son haftalarda altın fiyatlarının rekora koşması yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Bu zirve hareketinin ardından altın fiyatları yeniden düşüşe geçmeye başladı. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstererek aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Bugün doların fiyatı 8.39 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yeniden yükselecek mi', 'Dolar ne kadar oldu' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte piyasada son durum!