Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir! Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın!
Gayrimenkul sektöründe özellikle pandemi dönemi sonrasında görülmeye başlayan yüksek fiyatlar vatandaşların ev sahibi olmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaya devam ediyor. Bankaların konut kredisi faizlerinin de yükselmesi ise faizsiz finansman arayışlarını teşvik etti. Katılım bankaları bu alanda destek sunmaya devam ediyor…
Kamu katılım bankaları tarafından faizsiz olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut kredisi verilecek. 2022 yılında da vatandaşların düşük kâr oranları ile faizsiz kredi seçeneklerinden yararlanmasını sağlayan katılım bankaları, uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde de kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere destek sunuyor. Ayrıca anlaşmalı konut projeleri üzerinden daha uygun oranlarla finansman desteği sağlanması da mümkündür. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım üzerinden verilen kredilerin geri ödeme planlarının da vatandaşların bütçesine göre yapılması sağlanıyor. Peki konut kredilerinde hangi avantajlar var? İşte detaylar
Ziraat Katılım Konut Finansmanı
Ziraat Katılım Bankası faizsiz konut finansmanı kapsamında en uygun oranları sağlayan bankalar arasında yer almaya devam ediyor.
120 ay vade seçeneği ve %1,45'ten başlayan kâr oranları ile vatandaşlar kira öder gibi faizsiz olarak konut kredisi kullanabilecekler. Aylık 1.763,40 TL taksit oranları ile hesaplanan 100 bin TL kredi için ortalama bir kira bedelinden de düşük taksitlerle vatandaşların ev sahibi olmaları sağlanacak.