Sıfır veya ikinci el konutlarda geçerlidir! Vatandaş havalara uçtu! Faiz ödemeden aylık 1.763,40 TL taksitle kendi evinizi alın!

Kamu katılım bankaları tarafından faizsiz olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut kredisi verilecek. 2022 yılında da vatandaşların düşük kâr oranları ile faizsiz kredi seçeneklerinden yararlanmasını sağlayan katılım bankaları, uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde de kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere destek sunuyor. Ayrıca anlaşmalı konut projeleri üzerinden daha uygun oranlarla finansman desteği sağlanması da mümkündür. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım üzerinden verilen kredilerin geri ödeme planlarının da vatandaşların bütçesine göre yapılması sağlanıyor. Peki konut kredilerinde hangi avantajlar var? İşte detaylar