Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! 200.000 TL’ye aylık kaç para faiz alırım? %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba

👉Bankaların Hoş Geldin Faiz Oranları Ne Kadar?

32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,50 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Şu an için iki banka tarafından sağlanan bu yüksek oran çeşitli ek ürün kullanımı ile birikimlerini değerlendirmek isteyen kullanıcılara sunuluyor.