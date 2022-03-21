Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! 200.000 TL'ye aylık kaç para faiz alırım? %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba
32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları düşüyor. Kısa vakit evvel yüzde 20'lerin üstünde faiz oranları ile ilgi çeken çoğu banka yeni dönemde faiz oranlarını geri çekti. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin de yükselmesi ile mevduat hesaplarının faiz oranları da araştırılmaya başladı. Birçok banka doğrultusundan tekrardan güncellenen faiz oranları en yüksek getiriyi elde etmek isteyenlere avantajlı bankacılık hizmetlerinden de yararlanmaları imkanını sağlıyor. Yüksek faiz oranlarından yararlanarak, 32 günlük vadede en iyi faiz getirisini alabilmek isteyenler amacıyla basit müracaat imkanları da tanınıyor. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada?
21.03.2022 09:16 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:16
Türk Lirası birikimlerini banka hesaplarında durduğu her an yüksek hoş geldin faizleri ile değerlendirmek isteyenlere bankalardan cazip teklifler sunulmaya başladı. Birçok bankacılık ayrıcalığından da yararlanarak birikimlerini katlamak isteyenlere yüksek oranlarda getiri fırsatı sunuluyor. Kur korumalı TL mevduat hesapları ve günlük vadeli hesaplara ilginin ise arttığı kaydedildi.