2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?
Emekli bayram ikramiyelerinde 2022 yılı için beklentileri bir hayli artmış durumda. Özellikle son dönemde ortaya çıkan yeni rakamlar 2022 yılı için emeklinin 4 bin TL bayram ikramiyesi alabileceği yönünde iddiaların da ortaya çıkmasına neden oldu. Farklı formüllere yer verilen ikramiyelere ilişkin yeni tahminlerin gelmesi birçok kişiyi de heyecanlandırmış durumda. Eğer Raman Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde 2.000 TL formülü uygulanırsa bu yıl emeklinin toplamda iki bayramda 4 bin lira alması sağlanacak. İşte emekli bayram ikramiyelerinde öne çıkan detaylar
21.03.2022 09:27 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:27
Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak belirlene emekli bayram ikramiyelerinde yeniden bir artış beklentisi oluştu. Emeklinin beklentisi en az 2 bin lira olması yönünde dikkat çekerken bazı uzmanlara göre asgari ücret oranında da zam yapılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Bayram ikramiyesinden yararlanan milyonlarca kişi ise ne kadar zam geleceğini Ramazan Bayramı'na az bir süre kala merak etmeye başladı.
👉Asgari Ücret Oranında Zam Gelirse 1.655 TL Olacak!
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde yapılacak artış merakla bekleniyor. Henüz konuya ilişkin net bir açıklama olmamasına rağmen geçen yıl 100 TL artırılan emekli ikramiyelerinin bu yıl 2 bin liraya kadar çıkarılması yönünde bir beklenti ile karşılaşıldı.