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Haberler Ekonomi 2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

Emekli bayram ikramiyelerinde 2022 yılı için beklentileri bir hayli artmış durumda. Özellikle son dönemde ortaya çıkan yeni rakamlar 2022 yılı için emeklinin 4 bin TL bayram ikramiyesi alabileceği yönünde iddiaların da ortaya çıkmasına neden oldu. Farklı formüllere yer verilen ikramiyelere ilişkin yeni tahminlerin gelmesi birçok kişiyi de heyecanlandırmış durumda. Eğer Raman Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde 2.000 TL formülü uygulanırsa bu yıl emeklinin toplamda iki bayramda 4 bin lira alması sağlanacak. İşte emekli bayram ikramiyelerinde öne çıkan detaylar

takvim.com.tr
21.03.2022 09:27 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:27
2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak belirlene emekli bayram ikramiyelerinde yeniden bir artış beklentisi oluştu. Emeklinin beklentisi en az 2 bin lira olması yönünde dikkat çekerken bazı uzmanlara göre asgari ücret oranında da zam yapılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Bayram ikramiyesinden yararlanan milyonlarca kişi ise ne kadar zam geleceğini Ramazan Bayramı'na az bir süre kala merak etmeye başladı.

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2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

👉Asgari Ücret Oranında Zam Gelirse 1.655 TL Olacak!

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde yapılacak artış merakla bekleniyor. Henüz konuya ilişkin net bir açıklama olmamasına rağmen geçen yıl 100 TL artırılan emekli ikramiyelerinin bu yıl 2 bin liraya kadar çıkarılması yönünde bir beklenti ile karşılaşıldı.

2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

Şayet asgari ücrete yapılan zam oranları baz alınarak bir artış yapılırsa yeni oran 1.655 TL olarak belirlenecek. İki dini bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına aktarılan emekli ikramiyelerinin bu formül dışında en az bin liraya yakın artırılması talep ediliyor.

2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

👉2 Mayıs'tan Önce İlk Ödemeler Yapılacak!

Bu yıl 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. 2022 yılının ilk bayram ikramiyelerinde asgari ücret formülünün dışında çokça konuşulan bir diğer formül ise yeniden değerleme oranı oldu.

2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

Her yeni yılda açıklanan ve vergi, ceza ve harçları da etkileyen yeniden değerleme oranı bu yıl için %36,2 olarak hesaplanmıştı. Şayet bu oran uygulanırsa emekli ikramiyeleri 1.398 TL olarak iki bayram öncesinde hesaplara aktarılacak.

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