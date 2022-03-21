2022 yılı son dakika bayram ikramiyesi: Emekli bayram ikramiyeleri bu ay mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak?

Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak belirlene emekli bayram ikramiyelerinde yeniden bir artış beklentisi oluştu. Emeklinin beklentisi en az 2 bin lira olması yönünde dikkat çekerken bazı uzmanlara göre asgari ücret oranında da zam yapılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Bayram ikramiyesinden yararlanan milyonlarca kişi ise ne kadar zam geleceğini Ramazan Bayramı'na az bir süre kala merak etmeye başladı.