3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Asgari ücrete yeniden zam yapılacak mı? Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması

DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet.