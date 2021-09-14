Bankada parası olan bir taşla iki kuş vuracak! 32 günde 6 bin 546 TL kazanç! Faiz oranları aza çoğa bakmıyor serbest uçuşa geçti!

Bankada parasını tutanların yüzünü güldürecek haber geldi. Faiz oranları adeta şahlandı! 32 günde 6 bin 546 TL para kazanma şansı sunuldu. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları seri bir şekilde yükselmeye geçerken paradan para kazanma dönemi de böylece başlamış oldu. Özellikle bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti büyük bir hız kazanırken parasını bankada tutanlar bu işten karlı çıkıyor. Böyle bir kazanç söz konusu olunca 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en çok arattığı mevzular arasına girmiş bulunuyor. Bu kapsamda bankada toplu parası olanlar en çok faiz veren bankaları bilmek istiyor. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL? Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası, Fibabanka, Akbank...