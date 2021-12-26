Bankada parası olan bana mısın demeyecek! 2 bin 392 TL net getirisi var! 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Bankada parası olanları ilgilendiren haber geldi. Bankalar tarafından yayınlanan 32 günlük mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından yoğunlukla araştırılıyor. Bilindiği üzerre hafta başında Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Kur Korumalı TL mevduat uygulaması sonrası bankaların mevduat faiz oranları beraberinde yükselmeye başladı. TL birikimi yapanlar, 32 günde en yüksek faiz getirisi sunan bankaları merak etmeye başladı. 1 haftada yükselişe geçen 32 günlük mevduat faiz oranlarına haberimizde yer verdik. Odeabank en yüksek faiz oranı ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Peki, 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? İşte bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!
Bankada parası olan bana mısın demeyecek! 2 bin 392 TL net getirisi var! 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? Güncel mevduat faiz oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. 20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı'nda ekonomi paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kur Korumalı TL mevduat uygulamasını duyurdu. Bu uygulamanın ardından bankalar mevduat faizlerini tek tek yükseltti. Haberimiz içerisinden bankaların 32 günlük 150.000 TL mevduat faiz oranlarına yer verdik. İşte bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!
Kur korumalı TL vadeli mevduat faiz oranları ile yeni bir döneme giren Türk bankacılık sistemi, yabancı para karşısında değer kaybeden TL'nin yeniden toparlanmasını sağlarken, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere de önemli bir yatırım fırsatı sunmayı başarıyor.
20 Aralık Pazartesi günü yapılan açıklama sonrasında piyasalarda etkisi hemen görünen yeni sisteme göre hesaplama yöntemleri de merak ediliyor.
Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden hesap açarak kur korumalı TL mevduat hesaplama işlemi için belirli yöntemler izlenmektedir.
Buna göre kur korumalı TL mevduat örnek hesaplaması: en düşük %14 asgari faiz oranından 100 bin TL için 3 aylık bir vadeli mevduat hesabı için getirisi vade sonunda %3,5 olarak belirlenmiştir. Paranın yatırıldığı tarihte dolar kuru 12 TL seviyesinde ise vade sonunda 3 bin 500 TL elde edilebilir. Vade sonunda ise toplam kazanç 103 bin 500 TL olacaktır.