Bankada parası olan bana mısın demeyecek! 2 bin 392 TL net getirisi var! 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

20 Aralık Pazartesi günü yapılan açıklama sonrasında piyasalarda etkisi hemen görünen yeni sisteme göre hesaplama yöntemleri de merak ediliyor.

Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden hesap açarak kur korumalı TL mevduat hesaplama işlemi için belirli yöntemler izlenmektedir.

Buna göre kur korumalı TL mevduat örnek hesaplaması: en düşük %14 asgari faiz oranından 100 bin TL için 3 aylık bir vadeli mevduat hesabı için getirisi vade sonunda %3,5 olarak belirlenmiştir. Paranın yatırıldığı tarihte dolar kuru 12 TL seviyesinde ise vade sonunda 3 bin 500 TL elde edilebilir. Vade sonunda ise toplam kazanç 103 bin 500 TL olacaktır.