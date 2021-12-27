22.000 TL üstü iade ediliyor! O belgeyi getirerek 2 yıl maaş imkanı elde edebilirsiniz! SGK’ya başvuru için şartlar ise…

Emeklilik milyonlarca vatandaşın gündeminde olan bir konu ve o belgeyi vererek 24 ay maaş hakkını elde edebiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışamayacak durumda olan sigortalı vatandaşlara aylık bağlıyor ve farklı başlıklar altında adlandırılıyor. Genellikle birbirine karıştırılan malûl aylığı, engelli aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri aslında birbirinden oldukça farklı şartlar gerektiren detaylar. Eğer siz de istenilen şartları taşıyorsanız bu imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Prim iadesi durumunda da istisnalar söz konusu 22 bin TL üstünü geri alabiliyorsunuz. Malulen emeklilik için SGK'ya başvuru için şartları da haberimizde yer alıyor.