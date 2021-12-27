Milyonların geliri artacak! En düşük maaş 5 bin 31 TL olacak! Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar!

Milyonlarca kişi yeni yıl ve yeni zamlı maaşları bekliyor. Asgari ücretin hemen ardından gözler Ocak ayı memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışan, çalışmayan herkesin gelirinde büyük bir artış yaşanacak. Memurlar için gelen ipuçlar arasında Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı beklentisi yer alıyor. Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya kadar ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artışa geçecek. İşte yeni yılın yeni kazançları hakkında detaylar...