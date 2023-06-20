Bankada hesabı olanlara duyuruldu! Bunu yapanlara ayda 9 bin 619 TL ve 12 bin 534 TL arasında para veriliyor!
Mevduat faizlerini bir kez daha güncelledi. Son dakika bilgilerine göre birçok özel banka, mevduat faiz oranlarını yüzde 38 ile yüzde 43 arasında yükseltti. Bu güncellemeyle birlikte mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı ve yatırımcılara daha yüksek getiri sağlama imkanı sunuldu. Mevduat faizinden yararlanmak isteyen bireyler, bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilirler. Faiz oranlarındaki farklılıkları değerlendirerek en uygun ve kazançlı seçeneği belirleyebilirler. Ayrıca, mevduat hesaplarına ilişkin koşulları ve vade sürelerini dikkatlice değerlendirmek önemlidir.
20.06.2023 17:09 - Son Güncelleme: 20.06.2023 17:10
En yüksek mevduat faizi sunan banka Ode Bank oldu. Ode Bank, yüzde 43 faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bu banka üzerinden 350 bin liralık bir mevduatın aylık faiz getirisi 12 bin 534 TL olarak belirlendi.