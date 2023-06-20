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Haberler Ekonomi Temmuz 2023'te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı'na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...

Temmuz 2023'te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı'na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...

2023 asgari ücret 11.402 TL olarak zamlandı. Toplamda %34 oranında zam yapılmış oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak zam için yeni oranlara çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin yeni veriyi duyurdu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? EYT'liler de yararlanacak mı? Asgari ücrete yapılan zam yansıyacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:07
Temmuz 2023’te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı’na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Temmuz zammı ile memur, emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Temmuz 2023’te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı’na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...

85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Buradaki artışla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. Bu kapsamda gözler Temmuz ayına çevrildi...

Temmuz 2023’te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı’na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...

Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.

Temmuz 2023’te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı’na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

EMEKLİLERİN Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.

Temmuz 2023’te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı’na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...

İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. .

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