Temmuz 2023'te %34 ek zamla nihai tablo değişti! MB son veriyi açıkladı! Emekliye 13.389 TL, Memura 24.766 TL, Emekli Sandığı'na 16.300 TL çıplak maaş! 11.800 üstü alanlar...
2023 asgari ücret 11.402 TL olarak zamlandı. Toplamda %34 oranında zam yapılmış oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak zam için yeni oranlara çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin yeni veriyi duyurdu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? EYT'liler de yararlanacak mı? Asgari ücrete yapılan zam yansıyacak mı? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Temmuz zammı ile memur, emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...
85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Buradaki artışla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. Bu kapsamda gözler Temmuz ayına çevrildi...
Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.