Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart'a özel okkalı faizler devrede
Türkiye'de bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına ilgi artmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduat sisteminin katlanarak büyümesinin ardından yüksek hoş geldin faizlerine sahip bankaların diğer mevduat hesapları da araştırılmaya başladı. Öte yandan güncel verilere göre kur korumalı mevduat hesaplarında ilgili tarihte bir önceki haftaya göre %11 seviyesinde bir artış yaşandığı görüldü. Peki en yüksek vadeli TL mevduat hesabı hangi bankada? İşte en yüksek oranları ile tercih edilen o bankalar
04.03.2022 11:39 - Son Güncelleme: 04.03.2022 11:39
2021 Aralık ayından itibaren uygulamaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi büyümeye devam ediyor. 25 Şubat ile biten hafta itibariyle açıklanan verilere göre, bir önceki haftaya nazaran ilgili hesap türü yüzde 11 seviyesinde artarak 520.1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından aktarılan verilere göre, 469.2 milyar lira seviyesinden, 520.1 milyar lira seviyesine gelindiği aktarıldı.