Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart’a özel okkalı faizler devrede

2021 Aralık ayından itibaren uygulamaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi büyümeye devam ediyor. 25 Şubat ile biten hafta itibariyle açıklanan verilere göre, bir önceki haftaya nazaran ilgili hesap türü yüzde 11 seviyesinde artarak 520.1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından aktarılan verilere göre, 469.2 milyar lira seviyesinden, 520.1 milyar lira seviyesine gelindiği aktarıldı.