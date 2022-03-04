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Haberler Ekonomi Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart'a özel okkalı faizler devrede

Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart'a özel okkalı faizler devrede

Türkiye'de bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına ilgi artmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduat sisteminin katlanarak büyümesinin ardından yüksek hoş geldin faizlerine sahip bankaların diğer mevduat hesapları da araştırılmaya başladı. Öte yandan güncel verilere göre kur korumalı mevduat hesaplarında ilgili tarihte bir önceki haftaya göre %11 seviyesinde bir artış yaşandığı görüldü. Peki en yüksek vadeli TL mevduat hesabı hangi bankada? İşte en yüksek oranları ile tercih edilen o bankalar

takvim.com.tr
04.03.2022 11:39 - Son Güncelleme: 04.03.2022 11:39
Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart’a özel okkalı faizler devrede

2021 Aralık ayından itibaren uygulamaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi büyümeye devam ediyor. 25 Şubat ile biten hafta itibariyle açıklanan verilere göre, bir önceki haftaya nazaran ilgili hesap türü yüzde 11 seviyesinde artarak 520.1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından aktarılan verilere göre, 469.2 milyar lira seviyesinden, 520.1 milyar lira seviyesine gelindiği aktarıldı.

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Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart’a özel okkalı faizler devrede

Vadeli Hesap Faiz Oranları

Kur korumalı TL mevduat hesapları yerine daha yüksek hoş geldin faizi alabilecekleri 32 günlük vadeli hesapları tercih edenlerin sayısında da artış görülmeye devam ediyor.

Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart’a özel okkalı faizler devrede

Vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarının son haftalarında düşüş eğilimine girmesinin ardından birikimlerini değerlendirmek isteyen birçok kişi ise en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı.

Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart’a özel okkalı faizler devrede

%20 seviyelerinde görülen faiz oranlarını yüzde 19' ve altına kadar çeken birçok banka, özellikle dijital kanallar üzerinden hesap açma işlemlerini yapanlara yüksek hoş geldin faizi sunmaya devam ediyor.

Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart’a özel okkalı faizler devrede

Güncel en yüksek mevduat faiz oranları ise şöyle:

  • Anadolu Bank Renkli Hesap Faiz Oranı: %19,25
  • Odeabank Oksijen Hesap Faiz Oranı: %18,50
  • Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,50
  • Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %20,50
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