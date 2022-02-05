İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ilgi 2. el otomobil piyasasına çevrildi ve sahibinden hem temiz hem de ekonomik fiyatlı araçlar incelenmeye başlandı. İkinci el araç alacaklar yaşadı, sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları dikkat çekiyor. Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları sık sık güncelleniyor ve haberimizde 120 bin TL'ye kadar bütçesi bulunan ve bu rakama kadar sahibinden araba araştıranlar için ilanları derledik.