İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!
Araba alma hayaliyle yanıp tutuşanlar sıfır araba fiyatlarının artması üzerine ikinci el piyasasına yönelmeye başladı. Bu noktada sahibinden temiz ve bütçeye uygun fiyatlı seçeneklere göz atmak istiyor ve internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları haberimizde derledik, güncel ilanları inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları yer alıyor.
05.02.2022 14:31 - Son Güncelleme: 05.03.2022 14:34
Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ilgi 2. el otomobil piyasasına çevrildi ve sahibinden hem temiz hem de ekonomik fiyatlı araçlar incelenmeye başlandı. İkinci el araç alacaklar yaşadı, sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları dikkat çekiyor. Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları sık sık güncelleniyor ve haberimizde 120 bin TL'ye kadar bütçesi bulunan ve bu rakama kadar sahibinden araba araştıranlar için ilanları derledik.