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Haberler Ekonomi İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

Araba alma hayaliyle yanıp tutuşanlar sıfır araba fiyatlarının artması üzerine ikinci el piyasasına yönelmeye başladı. Bu noktada sahibinden temiz ve bütçeye uygun fiyatlı seçeneklere göz atmak istiyor ve internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları haberimizde derledik, güncel ilanları inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları yer alıyor.

05.02.2022 14:31 - Son Güncelleme: 05.03.2022 14:34
İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ilgi 2. el otomobil piyasasına çevrildi ve sahibinden hem temiz hem de ekonomik fiyatlı araçlar incelenmeye başlandı. İkinci el araç alacaklar yaşadı, sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları dikkat çekiyor. Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları sık sık güncelleniyor ve haberimizde 120 bin TL'ye kadar bütçesi bulunan ve bu rakama kadar sahibinden araba araştıranlar için ilanları derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

GALERİCİLERİN KEYFİ YOK

Galeri işletmecisi Seyhat Kaysal ise "Dolar 17-18 liraydı. Her gün araba satıyorduk. Dolar 13 liraya düştü.

İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

Daha siftah yaptığımız yok. Ben bu arabayı dolar 17-18 liraydı 500 bin liraya aldım. Şimdi 400 (bin) liraya nasıl satayım?

İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

O vakit doların bu tür düşeceğini bilseydim ben de bu arabayı almazdım, satmazdım, beklerdim.

İkinci el araç alacaklar yaşadı! Temiz ve bütçeye uygun 2. el otomobil ilanları güncellendi! Sahibinden 120.000 TL altı araç fırsatları!

Biri çıkıp bize dedi mi '13 liraya yarın düşecek' diye? Demedi. Bir açıklama geldi mi, gelmedi. Bu dolar 17-18 liraydı. Arabaları aldık.

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