Promosyonları artıyor! Resmen herkesin dileği kabul oldu! Öğretmene ek ödeme, 1.400 TL eğitim ödeneği, 3600 ek gösterge müjdeleri peş peşe geldi!

3600 ek gösterge yasasının ardından kamudaki sözleşmeliler, geçici işçiler ve taşeron işçilere ilişkin yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürerken, Memur-Sen de memurlara yönelik 7 talebi hükümete iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmede; sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, ek göstergede ilave düzenleme konuları başta olmak üzere; vergi matrahı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve banka promosyonları ile ilgili taleplerini paylaştı.