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Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada: Enflasyon zammı...

Başta sözleşmeliler olmak üzere çalışanlara yönelik pek çok düzenleme için hazırlıklar sürerken, Memur-Sen de kamu görevlilerinin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye iletti. Sözleşmeliye kadrodan öğretim yılına hazırlık ödeneğine, enflasyon zammından, banka promosyonlarının güncellenmesine kadar 7 talep masada.

takvim.com.tr
Özel haber
08.09.2022 22:29 - Son Güncelleme: 08.09.2022 22:32
Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada...

3600 ek gösterge yasasının ardından kamudaki sözleşmeliler, geçici işçiler ve taşeron işçilere ilişkin yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürerken, Memur-Sen de memurlara yönelik 7 talebi hükümete iletti.

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Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmede; sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, ek göstergede ilave düzenleme konuları başta olmak üzere; vergi matrahı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve banka promosyonları ile ilgili taleplerini paylaştı.

Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada...

SÜRELİ-SÜRESİZ AYRIMI OLMASIN
Görüşmede, 6. dönem toplu sözleşme hükmü gereği çalışmalarına başlanacak sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmesi konuşuldu.

Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada...

Geçici personel iken sözleşmeli personel pozisyonlarına geçen (4/C'den 4/B'ye) kamu görevlilerinin hizmet sürelerinin dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusu iletildi.

Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada...

EK GÖSTERGEDE İLAVE DÜZENLEME
Yönetici sınıfındaki şefler başta olmak üzere yükseköğrenim gören kamu görevlilerinin de 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması durumunda ek gösterge düzenlemesinin daha kapsayıcı bir nitelikte olacağı ve tam bir reforma dönüşeceği de aktarıldı.

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