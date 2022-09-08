Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada: Enflasyon zammı...

EK GÖSTERGEDE İLAVE DÜZENLEME

Yönetici sınıfındaki şefler başta olmak üzere yükseköğrenim gören kamu görevlilerinin de 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması durumunda ek gösterge düzenlemesinin daha kapsayıcı bir nitelikte olacağı ve tam bir reforma dönüşeceği de aktarıldı.