Sözleşmeliye kadro memura yeni promosyon! 7 talep masada: Enflasyon zammı...
Başta sözleşmeliler olmak üzere çalışanlara yönelik pek çok düzenleme için hazırlıklar sürerken, Memur-Sen de kamu görevlilerinin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye iletti. Sözleşmeliye kadrodan öğretim yılına hazırlık ödeneğine, enflasyon zammından, banka promosyonlarının güncellenmesine kadar 7 talep masada.
08.09.2022 22:29 - Son Güncelleme: 08.09.2022 22:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmede; sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, ek göstergede ilave düzenleme konuları başta olmak üzere; vergi matrahı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve banka promosyonları ile ilgili taleplerini paylaştı.
EK GÖSTERGEDE İLAVE DÜZENLEME
Yönetici sınıfındaki şefler başta olmak üzere yükseköğrenim gören kamu görevlilerinin de 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması durumunda ek gösterge düzenlemesinin daha kapsayıcı bir nitelikte olacağı ve tam bir reforma dönüşeceği de aktarıldı.