Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat
Kampanyalar yenileniyor, artan promosyon tutarları emeklileri cezbediyor. Ancak tanıtımlara bakarak değil şartları inceleyerek banka seçimi önemli. Kelime oyunlarına aldanıp sonra üzülmeyin. Takvim.com.tr, yüksek promosyon için dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledi. Peki, yüksek promosyon nasıl alınır? Kredi çeken bankasını değiştirir mi? İşte habere ilişkin emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
09.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.09.2022 06:59
Emeklilere daha yüksek ek gelir imkanı doğdu. Kimi bankalar taahhüt ettiği ödemeleri ek şartsız yaparken, kimileri de bankacılık ürünleri kullanılmasını istiyor.