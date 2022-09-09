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Haberler Ekonomi Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat

Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat

Kampanyalar yenileniyor, artan promosyon tutarları emeklileri cezbediyor. Ancak tanıtımlara bakarak değil şartları inceleyerek banka seçimi önemli. Kelime oyunlarına aldanıp sonra üzülmeyin. Takvim.com.tr, yüksek promosyon için dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledi. Peki, yüksek promosyon nasıl alınır? Kredi çeken bankasını değiştirir mi? İşte habere ilişkin emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
09.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.09.2022 06:59
Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat

Bankalar promosyonda kesenin ağzını açtı.

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Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat

Özel bankalar promosyon tutarlarını birbiri ardına güncelledi.

Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat

Emeklilere daha yüksek ek gelir imkanı doğdu. Kimi bankalar taahhüt ettiği ödemeleri ek şartsız yaparken, kimileri de bankacılık ürünleri kullanılmasını istiyor.

Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat

Yüksek promosyondan yararlanmak isterken yanlış karar vermemek için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Emeklileri cezbedecek! Yüksek promosyon formülü: Kredi çeken bankasını değiştirebilir mi? | Promosyon bekleyen emekliler dikkat

BUNLARA DİKKAT!
- Promosyondan yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek olsa da kimi bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor.

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