📢Banka kredisi çeken binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 📣Kafaları karıştıran o detay netleşti! 👉E-devlet üzerinden hayat sigortası iptal edilebiliyor mu?

E-devlet üzerinden bir işlem daha yapılıyor; o da, 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi' üzerinden hayat sigortası da dahil sigorta ile ilgili tüm şikayetlerinizi iletebiliyorsunuz. Bu şikayetlere, hayat sigortasının iptal istemi de dahil. Mesela, 'bankadan kredi kullandım, hayat sigortası yaptılar, oysa ben sigortayı istemiyordum' diyerek şikayet edebilirsiniz; bunda bir sorun yok. Peki, bu durumda ne oluyor? Süreci anlatayım.