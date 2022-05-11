Konuta 3’lü destek! İlk evini alan nasıl desteklenecek? Kredilere ne ödenecek? İşte krediye göre ödeme tablosu

■ İKİNCİ EL KONUTA DA DESTEK VAR MI?

'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'sinin 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Merkez Bankası'na satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacak.