Konuta 3’lü destek! İlk evini alan nasıl desteklenecek? Kredilere ne ödenecek? İşte krediye göre ödeme tablosu
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3'lü destek paketinin detayları belli oldu. Ev alacak vatandaşlar için kredi faizi yüzde 0.89-0.99'a çekilirken, inşaat sektörü desteklenerek konut arzı artırılacak.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın vatandaşı ev sahibi yapmak, inşaat sektörünü hareketlendirmek için duyurduğu yeni finansman modellerinin detayları belli oldu.
3 destek paketi ile ilk evini alanlara uygun maliyetli kredi imkanı sunulması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması hedefleniyor.
■ İLK EVİNİ ALAN NASIL DESTEKLENECEK?
'İlk Evim Konut Finansman Paketi' çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
■ İKİNCİ EL KONUTA DA DESTEK VAR MI?
'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'sinin 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Merkez Bankası'na satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacak.
■ İNŞAATLAR NASIL DESTEKLENECEK?
KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor.