1 alana 1 bedava! Aktüel ürünler kataloğu fırtına gibi esti! 1.si 19,95 TL'ye, 2.si ücretsiz dağıtılıyor! ŞOK'ta şok kampanya! Peynir, kahvaltılık çikolata...

ŞOK'ta şok kampanya! 1 alana 1 bedava! ŞOK'un yeni aktüel ürünler kataloğu fırtına gibi esti. Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünleri belli oldu. İndirim üstüne indirim yapıldığı dikkat çekti. Katalogda 11,12,13,14,15,16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli bir çok indirim bulunuyor. Kaya Çiftliği Sepet Peynir 19,90', 4 kiloluk Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,15'e düştü. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de Vernel Max Fresh Control 32,50 yerine 20,00 liraya satılıyor. Öte yandan ŞOK'un sitesinde Bahçıvan Laktozsuz Süzme Peynir 500 Gr 19,95'e satıldığı ve 2.sinin ise bedava dağıtılacağı belirtildi. İşte detaylar...