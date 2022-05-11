1 alana 1 bedava! Aktüel ürünler kataloğu fırtına gibi esti! 1.si 19,95 TL'ye, 2.si ücretsiz dağıtılıyor! ŞOK'ta şok kampanya! Peynir, kahvaltılık çikolata...
ŞOK yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta 1 alana 1 bedava başladı! 1.si 19,95 TL'ye, 2.si ücretsiz dağıtılıyor. Kahvaltılık ürünler alanlar ilkini ucuza ikincisini de bedavaya alıyor. ŞOK marketlerine giden eli boş dönmüyor. Yeni, güncel aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Kahvaltılık ürünşlerin yanı sıra beyaz eşya, temizlik ürünleri, tamir malzemeleri de yer alıyor. Vatandaşlar özellikle de 1 alana 1 ücretsiz kampanyalara ilgi gösterdi. Peki hangi ürünlerde bedava kampanyası var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste ve 1 alana 1 bedava kampanyasının detayları...
ŞOK'ta şok kampanya! 1 alana 1 bedava! ŞOK'un yeni aktüel ürünler kataloğu fırtına gibi esti. Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünleri belli oldu. İndirim üstüne indirim yapıldığı dikkat çekti. Katalogda 11,12,13,14,15,16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli bir çok indirim bulunuyor. Kaya Çiftliği Sepet Peynir 19,90', 4 kiloluk Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,15'e düştü. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de Vernel Max Fresh Control 32,50 yerine 20,00 liraya satılıyor. Öte yandan ŞOK'un sitesinde Bahçıvan Laktozsuz Süzme Peynir 500 Gr 19,95'e satıldığı ve 2.sinin ise bedava dağıtılacağı belirtildi. İşte detaylar...
BU ÜRÜNLERİN 1.Sİ UCUZ, 2.Sİ İSE BEDAVA!
ŞOK'un internet sitesinden büyük bir kampanya duyuruldu. Kampanyaya göre peynir ve kahvaltılık çikolatadan alanlara ikinci bedava verilecek. Bahçıvan Laktozsuz Süzme Peynir 500 Gr 19,95'e satılıyor. Altınkılıç Cheesecolata 400 Gr da 25,90'a satılıyor. Bu iki üründen bir tanesini bile alsanız ikincisini ücretsiz poşetinize indirebiliyorsunuz.