Bal şeker ayarında teklif geldi! Bu fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur! 32-46-92 günlük 42.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Bal şeker ayarında teklif geldi! Bu fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur! 32-46-92 günlük 42.000 TL mevduat faizinin kaç TL kazandırdığı akıllarda yer alıyor. Mevduat hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler bankaların sunduğu oranları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek parasını yatıracağı bankayı seçecek. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek duyuruyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz sürüyor.