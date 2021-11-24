Bal şeker ayarında teklif geldi! Bu fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur! 32-46-92 günlük 42.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Bankalar yaptığı son duyuruda mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Kimi banka faiz oranını düşürürken kimisi de müşteri sayısını artırmak için rakamı arttırdı. Hesabı olmayan ve vadeli mevduat hesabı açmak isteyenler bankalar tarafından sunulan güncel oranları öğrenerek bu doğrultuda en yakın şubeye gidecek. Bilindiği üzere bankalarda açılan hesaplar 32, 46 ya da 92 günlük periyotlarla önemli bir kazanç sağlıyor. Tüm bankaların mevduat faizleri ve tek tek müşteriye sunulan ek imkanlar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Yazımızın içerisinde kapsamlı bir şekilde 32-46-92 günlük 42.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır sorusunun yanıtını derledik.
Bal şeker ayarında teklif geldi! Bu fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur! 32-46-92 günlük 42.000 TL mevduat faizinin kaç TL kazandırdığı akıllarda yer alıyor. Mevduat hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler bankaların sunduğu oranları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek parasını yatıracağı bankayı seçecek. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek duyuruyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz sürüyor.
VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.