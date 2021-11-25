Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!
Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! İsteğe bağlı sigorta çalışmadan emeklilik yolunu açıyor. Ayda bin 144 lira ödeyerek, 5400 prim günü ile emekli olunabiliyor. Memurluktan ayrılan da ödeme yapabiliyor.
25.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 25.11.2021 07:01
Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim bin 144 lira olurken, 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor.
İsteğe bağlı sigortayı kimler yaptırabilir?
Sigortalı çalışmakla beraber ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayan, 18 yaşını dolduranlar yararlanabilir.