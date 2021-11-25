Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! İsteğe bağlı sigorta çalışmadan emeklilik yolunu açıyor. Ayda bin 144 lira ödeyerek, 5400 prim günü ile emekli olunabiliyor. Memurluktan ayrılan da ödeme yapabiliyor.

Hazal Ateş
25.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 25.11.2021 07:01
Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

Sigortalı bir işte çalışmayanların da aylık prim ödeme şartı ile emeklilik imkânı bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim bin 144 lira olurken, 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor.

Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

İsteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olma konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

İsteğe bağlı sigortayı kimler yaptırabilir?
Sigortalı çalışmakla beraber ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayan, 18 yaşını dolduranlar yararlanabilir.

Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim tutarı ne kadar?
Sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında beyan edilecek prime esas aylık kazancın yüzde 32'si kadar ödeme yapılıyor. Bu yıl için en düşük prim bin 144 lira.

SON DAKİKA