Emekli olmak isteyenler bu habere dikkat! Ayda bin 144 lira ödeyerek çalışmadan emeklilik!

Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim tutarı ne kadar?

Sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında beyan edilecek prime esas aylık kazancın yüzde 32'si kadar ödeme yapılıyor. Bu yıl için en düşük prim bin 144 lira.