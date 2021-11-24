Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar alınacak. Konutlara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde bulunmaktadır.