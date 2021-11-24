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Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yüzlerce konut satışa çıkarıldı. Kurum toplamda 18 ilde 1707 konutu kuralı olarak satacak. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başlıyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görülüyor. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzü gülecek.

takvim.com.tr
24.11.2021 19:32 - Son Güncelleme: 24.11.2021 19:32
Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor!

Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar alınacak. Konutlara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde bulunmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor!

UYGUN FİYATLARLA KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor!

TOKİ, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu.

Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor!

2+1 ile 3+1 tiplerinden oluşan konutların fiyatları 117 bin 860 liradan, taksitler ise 393 liradan başlıyor.

Evi olmayana sıfır daire müjdesi! TOKİ düğün bayram ettirecek fırsatı duyurdu! 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor!

20 YIL VADE SEÇENEĞİ

15 ilde vatandaşa sunulan konutlara başvurular dün başladı. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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